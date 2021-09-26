ديربي لندن.. آرسنال يضرب توتنهام بثلاثية فى غياب النني.. فيديو

حقق فريق آرسنال فوزاً كبيراً على جاره توتنهام بنتيجة 3-1 خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز فى ديربي شمال لندن، في قمة منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم إميل سميث رو بالهدف الأول للجانرز من تمريرة الواعد بوكايو ساكا وذلك بعد 14 دقيقة فقط، وجاء الهدف الثاني عبر بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 27 قبل أن يسجل بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 34 .

وفى الشوط الثاني، استمرت النتيجة كما هي حتى قلص النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين الفارق للسبيرز فى الدقيقة 79 لينتهي اللقاء بفوز الجانرز 3-1.

وخرج الدولي المصري محمد الننى من قائمة فريق آرسنال في مباراة اليوم، حيث لعب الجانرز بالتشكيل التالي: آرون رامسدال، كيران تيرني، جابرييل ماجاليس، بن وايت، تومياسو، توماس بارتي، جرانت تشاكا، بوكايو ساكا، مارتن اوديجارد، سميث رو، بير اوباميانج.

فيما جاء تشكيل توتنهام كالتالي: لوريس ، تانجانجا، داير، سانشيز، ريجيلون، هويبييه، ديلي، ندومبيلي، لوكاس، سون، كين.

وبهذه النتيجة يحتل آرسنال المركز العاشر بالفوز الثاني على التوالي برصيد 9 نقاط، فيما يحتل توتنهام المركز الـ11 بنفس الرصيد من النقاط.