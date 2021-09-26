الزمالك يواجة بيراميدز ودياً الخميس المقبل إستعداداً لتوسكر الكيني

/652075/الزمالك-يواجة-بيراميدز-وديا-الخميس-المقبل-إستعدادا-لتوسكر-الكيني

اتفق نادي الزمالك مع نظيرة نادي بيراميدز علي خوض لقاء ودي يوم الخميس المقبل في إطار استعدادات الفريقين للمرحلة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واتفق الفريقان على أن تكون المباراة في الخامسة من مساء الخميس المقبل بإستاد بالدفاع الجوي

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق توسكر الكيني ضمن منافسات دور ال32 من بطولة دوري ابطال أفريقيا.

بينما يلاقي نادي بيراميدز فريق عزام التنزاني في إطار دور الـ ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات الزمالك

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الفريق الدوليين راحة من معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب لمدة 48 ساعة قبل انضمامهم لمعسكر المنتخب المصري المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل ببرج العرب، استعدادا لمواجهة منتخب ليبيريا وديا يوم الخميس المقبل في التاسعة مساء على ستاد الجيش ببرج العرب.

وشهدت قائمة المنتخب تواجد ٧ لاعبين من الزمالك وهم، محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي “الونش” وطارق حامد ومصطفى فتحي وأحمد سيد “زيزو”.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وتمكن اللاعب التونسى من الحصول مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين .

أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً، وذلك بسبب عقوبات محمود شيكابالا وحازم إمام ثنائي القلعة البيضاء، وجاء كالأتي:

إن نادي الزمالك انطلاقًا من ثوابته، وقيمه الأخلاقية القائمة على الاحترام غير المشروط لجميع الهيئات والشخصيات في الوسط الرياضي يؤكد تقديره التام للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإجلاله وتوقيره للسادة أصحاب المقامات رئيس وأعضاء اللجنة.

إلا أنه وفي إطار حرص اللجنة المكلفة بإدارة النادي على حماية حقوقه وحقوق أبنائه وكافة منتسبيه.