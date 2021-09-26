/652076/وائل-عبد-العزيز-يعلن-تعاونه-مع-المخرج-خالد-يوسف-في-عمل-جديد

أعلن الفنان المصري وائل عبد العزيز تعاونه مع المخرج السينمائي خالد يوسف في عمل فني جديد، دون الكشف عن اسم العمل أو أي تفاصيل متعلقه به.

دوت الخليج يكشف تفاصيل العمل الفني الجديد الذي يجمع الفنان وائل عبد العزيز بالمخرج خالد يوسف.

وائل عبد العزيز برفقة خالد يوسف

نشر عبد العزيز صورة تجمعه بالمخرج خالد يوسف من مكتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها مشوقًا جمهوره قائلًا: "بسم الله".

ومن ثم انهالت العديد من التعليقات من قبل متابعيه مهنيئنه على هذه الخطوة التي من المتوقع أن تضيف الكثير لمشوار الفني وتكون الانطلاقه الحقيقية له.

وائل عبد العزيز يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان وائل عبد العزيز، مسلسل «اختراق 2»، الذي شارك به في السباق الرمضاني المنصرم، بطولة طلال السدر وأحمد عيد ومحمد العيسى ونضال نجم ومي سليم ومها منصور وشيرين حطاب ومحمود حمدان، والمسلسل من تأليف طلال السدر ومحمود حمدان تحت قيادة المخرج أحمد حسن.

تدور أحداث المسلسل حول الإرهاب وآثاره على المجتمعات، وذلك من خلال قصة طبيب يجد نفسه متورطا رغم أنفه ضمن جماعة إرهابية.

المسلسل ينتمي لنوعيه الأكشن والساسبنس، حيث عرض الجزء الأول في الخليج.

وائل عبد العزيز يهاجم منتقدي تكريم النجوم بالمهرجانات

وعلى الجانب الآخر، شن الفنان وائل عبد العزيز مؤخرًا، هجومًا واسعًا على منقدي تكريم بعض النجوم بمهرجان الفضائيات العربية، طالبًا منهم التزام الصمت.

كتب عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ما تسيبوا الناس تفرح وتروح مهرجانات وتاخد جوايز ويلبسوا ويتشيكوا والناس تشجعهم.. مالكو في ايه يا ولاد الكئيبة"

وأضاف: "ايه شغل التنظير ده هتعرف تعمل زايهم اعمل، مش عارف يبقي حط لسانك في بؤك لو مش عايز تقول كلمه حلوة".