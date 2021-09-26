رسمياً.. بيراميدز يعلن عن ضم لاعب النادي الأهلي بطلب إيهاب جلال

/652079/رسميا-بيراميدز-يعلن-عن-ضم-لاعب-النادي-الأهلي-بطلب-إيهاب-جلال

أعلن نادي بيراميدز رسمياً عن ضم لاعب خط وسك النادي الأهلي ومصر المقاصة السابق، هشام محمد لاعب خط الوسط، بعد طلب المدير الفني الجديد للفريق السماوي إيهاب جلال، لمدة موسيمين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وجاء المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز إيهاب جلال، كأول صفقة يطالب بها الإدارة، لتدعيم خط الوسط بالنادي، في الفترة القادمة. ويبلغ الوافد الجديد هشام محمد 31 عام، ويأتي الفريق السماوي بصفقة هشام لدعم خط الوسط في الفترة القادمة، وبالأخص في البطولة الإفريقية، بخبارات الوافد الجديد.

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