/652080/السورية-منار-بشور-تشارك-في-الجزء-الثالث-من-مسلسل-أبو-العروسة

انضمت الفنانة السورية منار بشور لأسرة عمل الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، ومن المقرر البدء في التحضيرات للدور خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد انضمام الفنانة السورية منار بشور لطاقم عمل مسلسل «أبو العروسة 3».

وحقق مسلسل «أبو العروسة» الذي أدى بطولته قامة من من مبدعي الفن في مصر وهما الفنان سيد رجب والفنانة القديرة سوسن بدر، نجاحًا باهرًا واستطاع بجوه العائلي الدافئ الذي يعرض تفاصيل معيشة الطبقة المتوسطة، خطف قلوب الجماهير الأمر الذي جعل متابعي المسلسل في حرص دائم على معرفة أي جديد عن العمل.

موعد عرض أبو العروسة 3

وأعلن الفنان المصري سيد رجب بطل العمل عن موعد عرضه، حيث نشر البوستر الدعائي له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره قائلًا: "قريبًا هنشوف حكايات جديدة عن الأب المصري في أبو العروسة 3".

ومن المقرر عرض الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة من خلال إحدى المنصات الإلكترونية على عكس الجزئيين الأخريين، وتعد هذه المنصة إحدى المنصات الجديدة التي ستنطلق في نهاية هذا العام ليكون أبو العروسة بجزئه الجديد أول عمل يفتتح المنصة.

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل أبو العروسة

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

منار بشور تتوج بلقب ملكة جمال الفارسات العرب

يذكر أن السورية منار بشور توجت بلقب "ملكة جمال الفارسات العرب لعام 2021"، بحضور الممثلين السوريين طلال مارديني ونورا العايق، على أنغام الموسيقى التي ترافق نافورة دبي.