ليلى أحمد زاهر تستمتع بوقتها في مدينة الملاهي برفقة شقيقاتها.. «صور»

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دوت الخليج يرصد آخر ظهور للفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر.

ليلى زاهر تقضي وقتًا ممتعًا بالملاهي

نشرت ليلى مجموعة من الصور من داخل مدينة الملاهي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلالهما بصحبة شقيقاتها وهو يقضون وقت ممتع.

وعلقت ليلى عليهم قائلة: "في بعض الأحيان ، كل ما تحتاجه هو مجرد إجازة لإعادة الشحن وقضاء الوقت مع أحبائك".

ليلى أحمد زاهر تتألق في مهرجان الفضائيات العربية بفستان وردي

وعلى الجانب الآخر، تألقت الفنانة ليلى أحمد زاهر بمهرجان الفضائيات العربية، اذ استطاعت بإطلالتها الشبابية المميزة أن تخطف أنظار الحاضرين أثناء تسلمها جائزة التميز عن مسلسلها الشهير “في بيتنا روبوت”.

ليلى أحمد زاهر تتألق بالفستان الوردي

وظهرت ليلى زاهر في الصور من داخل مهرجان الفائيات العربية، بإطلالة أنيقة، حيث كانت مرتدية فستانا طويلًا باللون الوردي، مع حزام فضي عند منطقة الخصر، أبرز رشاقتها، واعتمدت في مكياجها على الهدوء والنعومة ليناسب إطلالتها.

ليلى زاهر تعرب عن ساعدتها بجائزة الفضائيات العربية

وكانت قد أعربت الفنانة الشابة ليلى زاهر عن ساعدتها بحصودها جائزة الفضائيات العربية، موجهة الشكر لإدارة المهرجان، اذ نشرت فيديو لها أثناء تسلم الجائزة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “شكرًا قوي لكل حد صوتلي..و شكراً مهرجان الفضائيات العربية علي الجائزة دي مبسوطة قوي بيها و طبعاً عايزة اشكر عائلتي التانية اللي ساعدوني و وقفوا جمبي في كل تفصيلة في المسلسل هشام جمال و شيماء سيف و عمرو وهبه بحبكم قوي و دائماً ناجحين مع بعض يارب و طبعاً استاذة دلال عبد العزيز الله يرحمها اللي كانت امي التانيه بحبك قوي و ياريت تدعولها بالرحمة”.