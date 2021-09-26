- 1/3
- 2/3
- 3/3
/652082/ليلى-أحمد-زاهر-تستمتع-بوقتها-في-مدينة-الملاهي-برفقة-شقيقاتها-صور
توجهت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر لقضاء وقت استجمام برفقة شقيقاتها ملك ونور داخل مدينة الملاهي.
دوت الخليج يرصد آخر ظهور للفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر.
ليلى زاهر تقضي وقتًا ممتعًا بالملاهي
نشرت ليلى مجموعة من الصور من داخل مدينة الملاهي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلالهما بصحبة شقيقاتها وهو يقضون وقت ممتع.
وعلقت ليلى عليهم قائلة: "في بعض الأحيان ، كل ما تحتاجه هو مجرد إجازة لإعادة الشحن وقضاء الوقت مع أحبائك".
ليلى أحمد زاهر تتألق في مهرجان الفضائيات العربية بفستان وردي
وعلى الجانب الآخر، تألقت الفنانة ليلى أحمد زاهر بمهرجان الفضائيات العربية، اذ استطاعت بإطلالتها الشبابية المميزة أن تخطف أنظار الحاضرين أثناء تسلمها جائزة التميز عن مسلسلها الشهير “في بيتنا روبوت”.
ليلى أحمد زاهر تتألق بالفستان الوردي
وظهرت ليلى زاهر في الصور من داخل مهرجان الفائيات العربية، بإطلالة أنيقة، حيث كانت مرتدية فستانا طويلًا باللون الوردي، مع حزام فضي عند منطقة الخصر، أبرز رشاقتها، واعتمدت في مكياجها على الهدوء والنعومة ليناسب إطلالتها.
ليلى زاهر تعرب عن ساعدتها بجائزة الفضائيات العربية
وكانت قد أعربت الفنانة الشابة ليلى زاهر عن ساعدتها بحصودها جائزة الفضائيات العربية، موجهة الشكر لإدارة المهرجان، اذ نشرت فيديو لها أثناء تسلم الجائزة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “شكرًا قوي لكل حد صوتلي..و شكراً مهرجان الفضائيات العربية علي الجائزة دي مبسوطة قوي بيها و طبعاً عايزة اشكر عائلتي التانية اللي ساعدوني و وقفوا جمبي في كل تفصيلة في المسلسل هشام جمال و شيماء سيف و عمرو وهبه بحبكم قوي و دائماً ناجحين مع بعض يارب و طبعاً استاذة دلال عبد العزيز الله يرحمها اللي كانت امي التانيه بحبك قوي و ياريت تدعولها بالرحمة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليلى أحمد زاهر تستمتع بوقتها في مدينة الملاهي برفقة شقيقاتها.. «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.