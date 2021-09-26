فيديو-القطار الكهربائى الخفيف .. ثورة فى منظومة النقل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده مشروع القطار الكهربائى الخفيف أمس السبت، أنه أحد المشروعات العملاقة ويمثل نقلة نوعية فى منظومة النقل الجماعى فى القاهرة الكبرى.





ويكشف الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن مشروع القطار الكهربائى الخفيف، ويبدأ المشروع من محطة مترو الأنفاق عدلى منصور فى القاهرة، ويربط كل التجمعات العمرانية الجديدة فى شرق القاهرة، ليصل أحد فرعيه بين محطة عدلى منصور والعاصمة الإدارية الجديدة، ثم يمتد الفرع الثانى حتى مدينة العاشر من رمضان. ويمتد القطار إلى نحو 100 كم، ومن المقرر بدء أعمال التشغيل التجريبى خلال 4 أشهر أى فى بداية العام المقبل.

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