فيديوجراف.. مصر تقهر البطالة فى 2021

جدة - نرمين السيد - اتخذت الدولة المصرية، مجموعة من التدابير الاستراتيجية والإجراءات الفاعلة والسريعة للحفاظ على انتعاش سوق العمل واستمرار دوران عجلة الإنتاج رغم جائحة كورونا التى أثرت على أكبر اقتصادات العالم





ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، أبرز الأرقام التى حققتها الدولة فى معدل توفير الوظائف، والقضاء على البطالة:

حيث وفر مشروع الدلتا الجديدة 207 آلاف فرصة عمل، كما وفر "حياة كريمة" 330 ألف فرصة عمل، كما وفرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 80 ألف فرصة عمل.

ووفرت العاصمة الإدارية مليون فرصة مباشرة وغير مباشر، وتراجع معدل البطالة بمقدار 5.2 نقطة مئوية، وزادت أعداد المشتغلين بـ 3 ملايين فرد عام 2021.

كما ارتفع عدد الشركات التى تم تأسيسها سنويا بنسبة 135.5%، وجذب نشاط تجارة الجملة والتجزئة 206 آلاف مشتغل، وجاءت مصر بالمركز 45 فى مؤشر سهولة تشغيل العمالة الأجنبية، وشغلت المركز 65 فى مؤشر سهولة الحصول على القروض.