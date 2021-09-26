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فيديوجراف.. مصر تقهر البطالة فى 2021

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أحمد حمدى 2021-09-26 20:36 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - اتخذت الدولة المصرية، مجموعة من التدابير الاستراتيجية والإجراءات الفاعلة والسريعة للحفاظ على انتعاش سوق العمل واستمرار دوران عجلة الإنتاج رغم جائحة كورونا التى أثرت على أكبر اقتصادات العالم

ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، أبرز الأرقام التى حققتها الدولة فى معدل توفير الوظائف، والقضاء على البطالة:

حيث وفر مشروع الدلتا الجديدة 207 آلاف فرصة عمل، كما وفر "حياة كريمة" 330 ألف فرصة عمل، كما وفرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 80 ألف فرصة عمل.

ووفرت العاصمة الإدارية مليون فرصة مباشرة وغير مباشر، وتراجع معدل البطالة بمقدار 5.2 نقطة مئوية، وزادت أعداد المشتغلين بـ 3 ملايين فرد عام 2021.

كما ارتفع عدد الشركات التى تم تأسيسها سنويا بنسبة 135.5%، وجذب نشاط تجارة الجملة والتجزئة 206 آلاف مشتغل، وجاءت مصر بالمركز 45 فى مؤشر سهولة تشغيل العمالة الأجنبية، وشغلت المركز 65 فى مؤشر سهولة الحصول على القروض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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