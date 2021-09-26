4 نوفمبر.. نانسي عجرم تحيي حفلًا غنائيًا باستاد القاهرة

/652083/4-نوفمبر-نانسي-عجرم-تحيي-حفلا-غنائيا-باستاد-القاهرة

تستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، فى إستاد القاهرة الدولى، وتقدم خلاله باقة من أروع أغانيها.

دوت الخليج يكشف موعد حفل الفنانة نانسي عجرم باستاد القاهرة.

نانسي عجرم تطرح سلامات

وطرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغنيات ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم «نانسى 10»، وهى من كلمات الشاعر الغنائى شادى نور، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقى هادى شرارة، ومكس وماستر إيلى بربر.

ويضم ألبوم «نانسى 10»، 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسى والحزين والمقسوم متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية، وهذا الشكل الذى تحرص دائما نانسى عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها فى مصر والوطن العربى.

أغنية عاتب ولوم لنانسي عجرم

وحققت أغنية المطربة اللبنانية نانسي عجرم الجدبدة بعنوان «عاتب ولوم» نجاحًا ساحقًا بعد ساعات من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد رحيم، توزيع محمد مصطفى، ويقول مطلعها: "ماهى كانت تخلص أهى.. بابتسامة حلوة ورايقة، ونشينا العند حبة.. وسبنا مشاعرنا سايقة، أكيد هتسرح لو ثانية.. فى ذكرى حلوة ما بينا، أكيد هتلمح فى عينيا نظرة حب صادقة".

من جانبه، أعرب الملحن محمد رحيم، عن سعادته بالعودة للعمل مع النجمة نانسى، منذ أغنية "فى حاجات" التى طرحت منذ سنوات، قائلًا: "10 سنين عدوا بسرعة جدا على آخر تعاون بينى وبين نانسى من وقت صدور أغنية فى حاجات، السنادى رجعنا تانى، سعيد جدا برجوعنا للتعاون من خلال أغنية عاتب ولوم، بتمنى تعجبكوا إن شاء الله".