/652085/ثروت-سويلم-الدوري-الجديد-ينتهي-في-أغسطس-2021-وجميع-أعضاء-رابطة-الأندية-محترفين

أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، أنه سعيد مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب وجيمع الأعضاء المتواجدين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" شاركت في لجنة الأندية من قبل ولكن لم تكن بمثل هذا الأمر، وحاليا لدينا خطة من أجل عودة الدوري المصري للواجهة من جديد، وتحقيق النجاحات".

وتابع" جميع المتواجدين في اللجنة لديهم الخبرة الكافية، وتم تكيف عامر حسين لوضع تصور بالدوري الجديد، لأنه هناك موسم حافل بالبطولات الكبرى، ومن الصعب وجود جدول مميز، ولكن الأفضل سيتم تطبيقة، وبموافقة الأندية جميعها".

وزاد" لابد أن يكون هناك رضا تام من الأندية جميعاً وأمر الدوري سواء من دوري واحد أو دورين، سيتم عرضهم على الأندية بالكامل، ووضع التصور النهائي لبطولة الدوري المصري".

وواصل" هناك توقفات خاصة بكأس العرب وكأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم التي تقام حاليا، ومن المنتظر إنهاء بطولة الدوري في شهر أغسطس 2021".

واختتم" من الصعب الوصول لنفس جداول الدوريات الخارجية لأنه هناك ضوابط في المسابقات ومواعيدها وهناك تحديد كامل لموايعد البطولات منذ بدايتها وحتى نهايتها".

ثروت سويلم: سنستفيد من خبرات أحمد دياب من أجل تسويق الدوري المصري بشكل مميز.. ونهاية الدوري القادم في أكتوبر 2022

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن بطولة الدوري المصري للموسم الجديد سيتم الإنتهاء منها خلال أكتوبر 2022.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" نواجه صعوبة في بطولة الدوري المصري، وإذا تمكنا من لعب 7 مباريات قبل بداية يناير القادم سنكون أبطال، ولن يستطيع أي خبير عمل أكثر مما نقوم به حاليا من أجل نجاح الدوري المصري".

ثروت سويلم يتحدث عن رابطة الأندية

وزاد" لن تكون هناك قرعة للدوري بالتوجيه، فهذا الأمر من الصعب حدوثة ولابد أن نحترم جميع الأندية المصرية، ونريد الخروج بالشكل الأمثل بالبطولة والرابطة تعمل من أجل الجميع وليس للأهلي والزمالك فقط".

وأردف" أحمد دياب يستطيع تسويق بطولة الدوري المصري بطريقة متميز للغاية، وذلك بجانب خالد رفعت أيضا، ونسعى للإستفادة الكبيرة من دياب لتسويق البطولة".

وتابع" إذا شعرت بأن اللجنة لن يكون لها دور خلال الفترة القادمة، سأتقدم بالاستقالة فوراً لأننا أمام مهمة كبيرة ولدينا مسئوليات كبيرة للغاية، والرابطة لها الحق في تعيين لجنة المسابقات فقط".

واختتم" بطولة كاس مصر صعبة للغاية، ولكن بسبب أمور تسويقية سيتم إستكمال البطولة، ولكن لن يتم تحديد أي موعد حاليا نظرا لصعوبة الأمر".