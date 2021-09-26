فيديوجراف - توجيهات رئاسية بتطوير صناعة الدواء فى مصر

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الوزراء والمسؤولين المختصين لمتابعة استراتيجية تطوير صناعة الدواء فى مصر، ومستجدات المشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما.





وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" توجيهات الرئيس السيسى لدعم صناعة الدواء أبرزها، توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير الصناعة، فضلًا عن توطين صناعة الخامات الدوائية وأدوية علاج الأورام والتكنولوجيا الحيوية. ووجه الرئيس بالتدقيق الكامل فى جميع مراحل تصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وإنشاء 3 مراكز قومية فائقة لتدريب كوادر المهن الطبية والصحية فى مصر، كما وجه باتباع أعلى درجات التدقيق فى منظومة التطعيمات للطلاب ضد كورونا.

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