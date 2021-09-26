الأرصاد : طقس الإثنين مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس الإثنين، نهارًا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما حالة الطقس ليلًا ولطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على باقى الأنحاء، فى إطار استمرار حالة التحسن.





ومن المتوقع وجود شبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2.25 إلى 3.25 والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 30 20 الإسكندرية 28 18 وادى النطرون 30 20 طنطا 29 19 شبين الكوم 30 20 دمنهور 29 20 بلطيم 29 23 مطروح 27 20 السلوم 28 21 سيوة 29 15 بورسعيد 28 24 دمياط 28 22 الزقازيق 30 21 المنصورة 29 20 الإسماعيلية 30 21 السويس 31 20 العريش 29 20 رفح 29 20 رأس سدر 33 21 نخل 29 14 نويبع 33 24 طابا 33 24 كاترين 26 14 الطور 30 21 شرم الشيخ 34 25 الغردقة 34 23 مرسى علم 34 25 الفيوم 31 21 بنى سويف 32 21 المنيا 32 20 أسيوط 32 18 سوهاج 34 22 قنا 35 23 الأقصر 35 22 أسوان 37 23 ادفو 36 24 أبوسمبل 36 24 الوادى الجديد 34 18 شلاتين 35 25 أبو رماد 33 25 حلايب 32 26 رأس حدربة 32 26

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