الرى: مشروع ”تبطين الترع” يقلل الفاقد من المياه التى كانت تهدر

قال المهندس محمد عمر مكرم، معاون وزير الرى للمشروعات الكبرى، إن مصر من أكبر الدول التى تعالج مياه الصرف لاستخدامها فى الزراعة، كما أن مشروع "تبطين الترع" يقلل الفاقد من المياه التى كانت تهدر، وحتى الآن تم تبطين 2700 كيلومتر من الترع، من أصل 20 ألف كيلومتر".

وأضاف عمر مكرم، فى لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع عبر قناة الحياة، أن تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع تنفذه الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه فى قطاع الزراعة، وتكلفته الإجمالية 80 مليار جنيه، كما أن توفير المياه للزراعات فى مشروع الدلتا الجديدة، يعتمد على محطات معالجة الصرف الصحى وأساليب الرى الحديث، متابعا: "استهدفنا مليون فدان وخلصناها فى 30 يونيو الماضى، لتحويل الرى بها إلى الطرق الحديثة بدلا من التقليدية".