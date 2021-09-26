ثروت سويلم: وزارة الداخلية المصرية الأقوى عربياً.. وتستطيع تأمين تواجد الجماهير في الملاعب الموسم القادم

/652086/ثروت-سويلم-وزارة-الداخلية-المصرية-الأقوى-عربيا-وتستطيع-تأمين-تواجد-الجماهير-في-الملاعب-الموسم-القادم

أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، أن اللجنة تتمنى أن تخرج هذا الموسم بنجاح كبير بعيداً عن المواسم الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" أتمنى أن تكون بطولة الدوري الموسم القادم، من دورين وضد لعب البطولة من دور واحد لأن هذا يفقد للمسابقة أهميتها".

وزاد" كل شكل لبطولة الدوري يكون له مميزات وإيجابيات، ورابطة الأندية ستكون حيادية للغاية، وهم له الحق في إختيار شكل الدوري الجديد".

وتابع" رابطة الأندية سيكون لديها إختصاصات ومهام عمل سيتم العمل عليها، واتحاد الكرة كان يسعى لتواجد الرابطة خلال الفترة القادمة لتحسين شكل بطولة الدوري المصري والعناصر المتواجدة في الرابطة لديهم الخبرة الكاملة، وصلاحيات الرابطة لن يتم الدخول فيها".

واختتم" وزارة الداخلية تحرص على عودة الجماهير خلال الفترة القادمة وعادت خلال السنوات الأخيرة، وأمنياً ليس هناك أي أزمات، ولم يتم منع الجماهير سوى الكورونا والدولة حريصة على عودة الجماهير، ولدينا أقوى أمن في الوطن العربي".

ثروت سويلم: الدوري الجديد ينتهي في أغسطس 2022 وجميع أعضاء رابطة الأندية محترفين

أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، أنه سعيد مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب وجيمع الأعضاء المتواجدين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" شاركت في لجنة الأندية من قبل ولكن لم تكن بمثل هذا الأمر، وحاليا لدينا خطة من أجل عودة الدوري المصري للواجهة من جديد، وتحقيق النجاحات".

ثروت سويلم مع حضرة المواطن

وتابع" جميع المتواجدين في اللجنة لديهم الخبرة الكافية، وتم تكيف عامر حسين لوضع تصور بالدوري الجديد، لأنه هناك موسم حافل بالبطولات الكبرى، ومن الصعب وجود جدول مميز، ولكن الأفضل سيتم تطبيقة، وبموافقة الأندية جميعها".

وزاد" لابد أن يكون هناك رضا تام من الأندية جميعاً وأمر الدوري سواء من دوري واحد أو دورين، سيتم عرضهم على الأندية بالكامل، ووضع التصور النهائي لبطولة الدوري المصري".

وواصل" هناك توقفات خاصة بكأس العرب وكأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم التي تقام حاليا، ومن المنتظر إنهاء بطولة الدوري في شهر أغسطس 2021".

واختتم" من الصعب الوصول لنفس جداول الدوريات الخارجية لأنه هناك ضوابط في المسابقات ومواعيدها وهناك تحديد كامل لموايعد البطولات منذ بدايتها وحتى نهايتها".