/652088/النائب-حسانين-توفيق-يكتب-الدمج-المهنى-فى-مدارس-التعليم-الفنى

سعدت بشدة من الأخبار التى طالعتنا بها الصحف والمواقع الإخبارية بشأن إتاحة الإلتحاق بالتعليم الفنى لطلاب الدمج من ذوى الهمم فى المدارس التى تطبق منهج "الجدارات" والحقيقة أنى أرى فى هذه الخطوة تفعيلا حقيقيا لعملية الدمج المجتمعي واستغلال طاقات أبناءنا من ذوى الهمم وتوجيهها إلى وجهتها الصحيحة حتى يصبح لدينا اشخاص منتجين وقادرون ولكن باختلاف .

دوت الخليج

المعروف أن مناهج الجدارات للتعليم الفني هي مناهج تعتمد على الجانب العملى بشكل كامل وهدفها أن يكون مخرج العملية التعليمية ملائما لسوق العمل ورفع كفاءة المهارات الفنية لطلاب التعليم الفنى بحيث يكون المنتج النهائى موافقا للمواصفات القياسية المعتمدة، وهذه المنظومة اعتمدتها مصر فى السنوات الأخيرة بسبب عدم ملائمة منظومة التعليم التقليدى لمتطلبات التعليم الفنى.

من الناحية العملية فان كثيرا من طلاب التربية الخاصة قد يكون هذا النظام ملائما لهم ولطبيعة إعاقتهم فمن المعروف مثلا أن كثيرا من الطلاب ذوى الاعاقات الذهنية المختلفة يطلق عليهم وصف "متعلم بصرى" أي أنه يتعلم من خلال المشاهدة والملاحظة والمتابعة فى ميدان العمل بأكثر مما يتعلم من الجلوس داخل الفصل او من خلال الحفظ والصم وكل هذه الطرق التقليدية التى قد تكون مدخلا غير مناسبا لهم .

النائب حسانين توفيق يكتب: الدمج المهنى فى مدارس التعليم الفنى

والحقيقة فإن دمج هؤلاء الطلاب داخل منظومة التعليم الفنى وإتاحة مناهج تعليمية ملائمة لهم قد يزيل من على كاهل كثير من الاهالى التى وهبها الله اطفال ملائكيون عبئ التفكير فى مستقبلهم او فيما قد يحدث لهم غدا أو كيف سيكون حالهم فى هذه الدنيا حين يتوفى الله الأشخاص المسؤلون عن رعايتهم، فضلا عن ان انجاز خطوة الدمج المهنى تحت اشراف مؤسسات الدولة وداخل مدارس وزارة التربية والتعليم يبعد الاهالى عن مافيا التجارة بذوى الاحتياجات الخاصة واستنزاف أسرهم ماديا ومعنويا .

فى كل الاحوال هذه الخطوة ممتازة وأتوقع لها نجاح باهر.