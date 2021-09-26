سامح شكرى: لقاؤنا مع الأمين العام للأمم المتحدة شهد مختلف القضايا

قال سامح شكرى وزير الخارجية إن لقاءه مع الأمين العام للأمم المتحدة شهد مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والعالمية إبلاغه بتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار التنسيق المستمر مع مصر، مشيراً إلى أن اللقاء شهد التشاور حول تطورات ليبيا وطرح آخر مستجدات سد النهضة بعد صدور البيان الرئاسى عن مجلس الأمن وتناول اللقاء ملفى سوريا واليمن.
وأضاف وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم طرح رؤية مصر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الخطاب الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيده على أهمية العمل المشترك والحديث عن القضايا الإقليمية، موضحاً أن اللقاء مع الأمين العام كان به تفاهم بشأن موقف مصر بالنسبة للسد الإثيوبى وأن مجلس الأمن أكد أهمية التوصل إلى حل ملزم بشأن قضية السد الإثيوبى.
وفى سياق آخر علق وزير الخارجية، على الخطاب الإثيوبى، قائلاً: "إن الحديث الإثيوبى كله مراوغة وعدم مصداقية ولا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق".
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