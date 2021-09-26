قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراة ليبيريا الخميس علي استاد الجيش ببرج العرب

استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقررإقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد الجيش ببرج العرب ،أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفراعنة ليتم بذلك تشكيل قائمة منتخب مصر والتي تستعد ايضا لخوض مباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، يومي 6 و10 من شهر أكتوبر المقبل. وطالب المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش الاندية بوجوب حصول اللاعبين الذين تم اختيارهم ضمن قائمة منتخب مصر الحصول على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل. قائمة منتخب مصر تضم قائمة منتخب مصر لاعبين من العديد من الاندية وهي الاهلي والزمالك وطلائع الجيش وبيراميدز وفاركو، وجاء التشكيل كالتالي : حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد بسام (طلائع الجيش)، محمد صبحي (فاركو). خط الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك)، محمد عبد الشافي (الزمالك)، محمود حمدي الونش (الزمالك)، أيمن أشرف (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز) - باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أحمد توفيق (بيراميدز)، أكرم توفيق (الأهلي). خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي)، عمرو السولية (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك)، مهند لاشين (طلائع الجيش)، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، عبد الله السعيد (بيراميدز). خط الهجوم: محمد شريف (الأهلي)، مصطفى فتحي (الزمالك)، رمضان صبحي (بيراميدز)، ابراهيم عادل (بيراميدز)، أحمد زيزو (الزمالك)، أحمد سمير (طلائع الجيش). للاطلاع على أبرز وأهم الأخبار والأحداث يرجى الاشتراك بالصفحة الرسمية لموقع صوت الأمة.. أضغط هنا

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