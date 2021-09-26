انتخابات اللجان النوعية لـ«مجلسى النواب والشيوخ» على الأبواب..وتغيرات بالجملة فى اللجنة العامة بعد دعوة الرئيس السيسي للانعقاد 2 أكتوبر «صور وفيديو»

/652093/انتخابات-اللجان-النوعية--لـمجلسى-النواب-والشيوخ-على-الأبوابوتغيرات-بالجملة-فى-اللجنة-العامة-بعد-دعوة-الرئيس-السيسي-للانعقاد-2-أكتوبر-صور-وفيديو

في ندوة حوارية شيقة جمعت بين الكاتب الصحفي محمود فايد مدير تحرير موقع دوت الخليج، والزميل صلاح عزازي ، تم الحديث خلالها عن موضوعات هامة تهم الشأن البرلماني خاصة بعد قرار عودتة المجالس النيالبية يومي 2 و5 اكتوبر القاد، حيث تم التطرق إلى تفاصيل الجلسة الاجرائية الاولى لمجلسي النواب والشيوخ، وطبيعة انتخابات اللجان والتغيرات التي طرأت باللائحة الداخلية بعد تعديلات النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بالاضافة إلى تفاصيل قرار مصلحة الضرائب بفرض ضريبة دخل على اليوتيوبرز والبلوجرز.

دوت الخليج

بداية قال الكاتب الصحفي محمود فايد ان فلسفة الاجازة البرلمانية للنواب ليست للراحة بل هي للتواصل المستمر وتأدية الدور الخدمي بينهم وبين أهالي الدائرة، حيث أن النائب يكون في حاجة إلى التواجد بالقرب إلى اهاليه في الدائرة لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، فضلا عن عمل برامج وادوار خدمية مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن قام خلال الاجازة البرلمانية بتنظيم دوري على مستوى المحافظات وما زالت تصفياته قائمة حتى الان.

وأشار إلى أن ظن البعض أن الأجازة هي للراحة النواب ليس في محله، بل هي لتحقيق التوازن النسبي بين الادوار الخدمية والرقابية .

ونوه فايد الى ان الرئيس السيسي وجه بعودة مجلس النواب والشيوخ طبقا للائحة المجلس، حيث ان الدعوة لبدابة دور الانعقاد تكون في الخميس الاول من شهر اكتوبر، وذلك وفقا لما حددته اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشار إلى ان مجلسي النواب والشيوخ دعوتهم كانو في اوقات مختلفة، وذلك لانه يوجد حوالي الف نائب، كما انهم متجاورين وبالتالي كانت الدعوة في وقت مختلف من اجل التنسيق وعدم حدوث تضارب.

وأضاف ان ما سيحدث في مجلس النواب هو ما سيحدث في مجلس الشيوخ، حيث ان الجلسة الاجرائية الاولى للاثنين ستكون مشابهة، ومن المرجح ان يتحدث رئيس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في كلمة للحديث عن تطلعات المجلس ، وايضا رؤساء الهيئات البرلمانية ، وسيتم اتخاذ هذه الاجراءات أيضا بمجلس الشيوخ.

وتحدث فايد عن انتخابات اللجان النوعية واجراءات الإنضمام إليها مضيفا أن اللجان النوعية يتم تشكيلها كل سنة عن طريق انتخابات ، كما سيكون هناك اليات جديدة للانضمام الى اللجان النوعية حيث سيقوم كل نائب بتحديد رغبته للانضمام للجان على حسب تخصصه والقدرة والكفاءه التي تؤهله للجنة المناسبة له .

وأشار الى انه هناك تعديلات لحقت بلائحة مجلس النواب، من خلال تعديلات النائب علاء عابد، موضحا ان التعديلات بلغت إلى 31 تعديل، ومن ضمن التعدديلات الهامة بها كانت تمثيل الاحزاب السياسية داخل اللجنة العامة، حيث كانت توجد أحزاب محرومة من التمثيل بها ، وكان دور الانعقاد الاول يشهد تمثيل 5 احزاب من أصل 13 فقط، ولكن باجراء التعديلات سيتم إضافة 6 أحزاب أخرى ، وسيتبقى أثنين فقط وهما حزب العدل وحزب إرادة جيل، وذلك لحصول كل منهم على مقعدين فقط بالبرلمان.

كما سيتم إضافة 5 ممثلين للجنة العامة وسيتم اختيارهم من الاعضاء المستقلين، وفيما يتعلق بلجنة القيم، أشار انها هي المحمكة التي تتعلق بالحكم بين النواب بالعدل، وشاركت في حسم موقف النائب محمد عبد العليم داود، حيث انها برئاسة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.

وأشار محمود فايد إلى أن قانون الاحوال الشخصية والايجار القديم والاجراءات الجنائية من الاولويات لدى مجلس النواب والتي سيتم طرحها على طاولة المجلس للخروج بحلول فعالة لها.

ونوه فايد إلى أننا أمام تركيبة مختلفة لمجلس النواب حييث ان امكانية الطرح والنقاش مستمرة بين النائب والمواطن، لذلك سيتم مناقشة الامكور المتماسة بالمواطن لوضع حلول لها.

وتحدث فايد عن قرار المصلحة الضرائب بفرض ضريبة دخل على اليوتيوبرز والبلوجرز، قائلا:" الناس بيقدموا محتوى وببياخدو عليه فلوس، وطبقا لقانون الضريبة على الدخل لسنة 2005، يجب ان يكون أي دخل خاضع للضرائب، لذلك القرار ليس جديد ومصلحة الضرائب تأخرت في فرضه".