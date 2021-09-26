/652087/إصابة-حسام-عرفات-بالرباط-الصليبي-بعد-لقاء-الأهلي-بكأس-مصر

أعلن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي عبد الناصر محمد، إصابة حسام عرفات الوافد الجديد للفريق البترولى من نادى وادى دجلة بالرباط الصليبى، بعد إجراء الأشعات والفحوصات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان حسام عرفات قد دخل فى نوبة بكاء بعد خروجه مصابا أمام الأهلى فى الدقيقة 44 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

نتيجة مباراة الأهلي وانبي

واستطاع النادي الأهلي من تحقيق الفوز علي فريق انبي بهدف نظيف والصعود لمواجهة نادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

مع بداية شوط المباراة الثاني قام بيتسو موسيماني بإجراء التبديل الأول بالدفع باللاعب لويس ميكيسوني بدلاً من محمود عبد المنعم كهربا.

وفي الدقيقة 65 يضيع البديل لويس ميكيسوني فرصة هدف محقق بعد مراوغة دفاعات نادي إنبي ولكن يفشل في ترجمتها داخل الشباك.

باولو دوراتي: رفضت قبول تدريب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر لهذه الأسباب !!

أكد باولو دوراتي، مدرب منتخب توجو، أنه ترشح كثيراً من أجل تدريب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بجانب منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر " بي أون تايم" دائما ما كانت تحدث مفاوضوات بعدما يرحل مدربوا الأهلي والزمالك، وأيضا مدرب منتخب مصر، ولكن لم تكتمل أي مفاوضات للمرحلة النهائية أبداً، وشرف لي التدريب في مصر في اي وقت".

وتابع" أبحث عن مشروع مناسب أقوم بالعمل به وليس بحثاً عن الأموال، فأريد النجاح وكتابة إسم كبير لي في كل مرحلة أكون متواجد بها، ولا أحد يعلم ما الذي سوف يحدث خلال الفترة القادمة".

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وزاد" أي مشروع تدريبي يكون مساعداً على النجاح أوافق فراً عليه، لأنني أحب أن أعمل في أي مكان بخطة واضحة ومدروسة وكما قلت أنني لا أبحث عن الأموال في المقام الأول".

وأردف" سبب فشل المفاوضات مع الأندية المصرية، لأنه لا يكون هناك وقت كافي من أجل قبول العرض، وأيضا ما يعيق تنفيذ الأمر هو طلب التواجد لمدة عام واحد فقط، وأنا لا أقبل هذا الأمر، لأنني أريد أن أكون متواجداً على المدى البعيد وبمشروع واضح وثابت، وليس عام واحد فقط".

واختتم" لا أريد أن أفصح عن إسم النادي الزمالك تواصلت معه وكانت الأمور في المرحلة النهائية والمفاوضات، ومنتخب مصر كنت قريب أيضا من قبول تدريبة خلال فترة ولكن لم يحدث أي إتفاق بشكل رسمي، ولا أحب أن أحدد ما هو الفريق الذي أرغب بتدريبة في مصر لأنني مدرب محترف".