تجديد رخصة السيارة إلكترونيا.. طالع اللينك والتفاصيل

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تجديد رخصة سيارة إلكترونيًا ، بحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية خطوات تجديد رخصة السيارة، وهو الأمر الذى نوهت عنه وزارة النقل فى وقت لاحق.

دوت الخليج يقدم لمتابعيه خطوات تجديد السيارة إلكترونيًا

تجديد رخصة السيارة من المنزل

تجديد رخصة السيارت الخاصة بك يمكن أن تجدد الآن من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة المرور، إذ يتم ذلك إلكترونيًا من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

كيفية تجديد رخصة السيارة من المنزل

كيفية تجديد رخصة السياراة، أمر هام ويلزم الإشارة إليه، إذ نوهت الوزارة فى وقت لاحق أن البدء فى تجديد الرخصة يتم بخطوات بسيطة على الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب لإدارة المرور العامة.

خطوات تجديد رخصة السيارة من المنزل

إذا كانت سيارتك تحتاج إلى تجديد رخصتها، كل ما عليك هو اتباع عدد من الخطوات التى سنشير إليها فى الخطوات التالية:-

دوت الخليج يستعرض خطوات تجديد السيارة إلكترونيًا

لينك تجديد رخصة السيارة من المنزل

- أولًا يلزم الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وهى الجهة المنوط بها التجديد، يمكنك الدخول إلى الموقع من هنـــــا

- الخطوة التالية لتجديد رخصة السيارة، كل ما عليك هو الضغط على أيقونة تجديد رخصة السيارة الخاصة بك.

- كما أنه من الضروريات اللازمة لتجديد رخصة السيارة، أن تقرأ كافة الشروط المطلوبة واختيار كلمة موافق، حتى تتمكن من التجديد.

- من خطوات التجديد أيضًا القيام بتسجيل الدخول ومن ثم إنشاء حساب جديد على الموقع.

- يلزم لتجديد الرخصة أن تقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة والتى تشمل مدة الترخيص ورسوم التأمين ومكان استلام الرخصة، وترك رقم اللوحة.

- عليك التحديث أولًا بأول ورصد ما وصل إليه طلبك المقدم، وإذا قوبل بإتاحة الإصدار عليك فقط التوجه إلى إدارة المرور مع جلب عدد من الأوراق اللازمة لاستكمال الاجراءات، والتى تشمل الرخصة السابقة وصورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

تجدر الإشارة إلى أنه من الضرورى أن تقدم شهادة خاصة ببراءة الذمة.

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ووفقًا لما أشار إليه قانون المرور بعد تعديله وتصديق الرئيس عليه، فإنه يسعى إلى السيطرة على الشارع من خلال تحقيق عدد من الأهداف، والتى تشمل الانضباط المروري ودعم منظومة التنقل الذكي؟