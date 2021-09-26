/652090/محمد-صبحي-تفاجئت-بتواجدي-مع-منتخب-مصر-وأشكر-عصام-الحضري-على-هذه-الثقة-الكبيرة

أكد محمد صبحي، حارس مرمى فاركو، والمنضم حديثاً لصفوف منتخب مصر، أنه سعيد للغاية بإختيار عصام الحضري له مع الفراعنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" سعيد للغاية بالتواجد مع منتخب مصر ولم أكن أعرف أنني سأتواجد مع املنتخب خلال الفترة القادمة".

وتابع" عصام الحضري مدرب كبير، وأشكرة على الثقة الكبيرة التي أعطاها لي بالتواجد مع منتخب مصر، وسأسعى ببذل قصارى جهدي بالعمل الشاق من أجل الظهور بشكل متميز".

واختتم" أتنافس مع حراس كبار سأتعلم منهم وعلى رأسهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل وبسام، وأنا الأصغر بينهم وسأتعلم منهم بكل تأكيد وشرف لي التدريب معهم".

محمد بسام: أهدى كأس السوبر المصري لروح المشير محمد حسين طنطاوي

أكد محمد بسام، حارس فريق طلائع الجيش، أن الفوز ببطولة لفريق خارج الأهلي والزمالك يمثل تحدي كبير للغايه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" أهنئ لاعبي طلائع الجيش للفوز بالمباراة، وكان هناك هدف من أجل تحقيق اللقب".

وتابع" هذه البطولة إهداء لروح المشير محمد حسين طنطاوي، والذيك ان داعما لفرق الجيش دائما، وأشكر الجميع على الدعم والمساندة".

محمد صبحي ينضم لمنتخب مصر

وواصل" بالنسبه للتيشرت الخاص بوالدتى كنت أريد الإحتفال به في نهائي الكأس، ولكنني كان لدي إصرار على الفوز اليوم وأهدى لها الفوز بالكأس، وأتمنى التوفيق فيما هو قادم خلال الفترة القادمة".

وزاد" أتمنى أن نحصد الألقاب مرة آخرى وتواجدنا لمدة أسبوع واحد فقط قبل المباراة، ونقدم هذا الأداء فهذا إنجاز كبير للغايه".

واختتم" التصدري لركلات الجزاء توفيق من عند الله، ويأتي بالتعب والإجتهاد، والأهم هو تحقيق اللقب ولن أتواجد بجوار كأس السوبر اليوم من جديد لأن هذا اليوم مختلف للغاية".

انتهي منذ لحظات الشوط الأول من مباراة كأس السوبر المصري والذي جمع بين النادي الأهلي و نادي طلائع الجيش علي أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيطر التعادل السلبي علي أجداث الشوط الأول من المباراة

قبل بداية مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وقف لاعبو الأهلي وطلائع الجيش، دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

كانت البداية قوية من جانب النادي الأهلي بحثا عن تسجيل الهدف الأول، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصاد.