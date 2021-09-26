/652091/محمد-بسام-لا-توجد-مفاوضات-مع-الأهلي-والزمالك-وتركيزي-مع-منتخب-مصر-وطلائع-الجيش-فقط

أكد محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، والمنضم لقائمة منتخب مصر خلال مبارتي ليبيا أنه سعيد للغاية بالتواجد مع منتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" سعيد للغاية بالتواجد مع منتخب مصر في المعسكر القادم، والأهم هو الفوز بمبارتي ليبيا دون النظر عن من يشارك في المباراة".

وتابع" كنت أسعى للتواجد مع منتخب مصر من جديد خاصة مع جهاز فني جديد بقيادة كارلوس كيروش، وأيضا تواجد عصام الحضري مدرباً لحراس المرمى".

وأردف" جميع الحراس المتواجدين جيدين للغاية وهناك أيضا الأفضل في مصر ولكن هذه هي القائمة ولابد من إحترام قرارات الجهاز الفني".

وزاد" مباراة الأهلي في كأس السوبر كنت أركز عليها جيداً من أجل الظهور بشكل جيد مع طلائع الجيش، ولهذا بفضل الله تواجدت مع منتخب مصر وسعيد بهذه الثقة".

واختتم" لا توجد مفاوضات مع الأهلي والزمالك حالياً وتركيزي فقط مع طلائع الجيش ومنتخب مصر للظهور بشكل جيد ويرضى الجميع".

محمد عبد المنصف: أسعى للمشاركة في كأس العالم 2022 مع منتخب مصر.. وأثق في اختيارات عصام الحضري

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، أنه سعيد بالعمل مع حسام حسن في الإسكندرية، ويتمنى أن يساهم في مساعدة الفريق خلال الموسم القادم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أشكر إدارة وادي دجلة على المرونة في المفاوضات من أجل التواجد مع الاتحاد السكندري خلال الموسم القادم، وأنه يشكر ماجد سامي بشكل خاص لأنه من أفضل رؤساء الأندية الذي تعامل معهم".

وتابع" منتخب مصر سيكون له شكل جيد مع الجهاز الجديد بقيادة كارلوس كيروش، وسعيد أيضا بتواجد عصام الحضري في جهاز المنتخب ومدربا لحراس المرمى".

محمد بسام يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك

وأردف" عصام الحضري مثال للحارس المجتهد ونال ما يستحقه بالتواجد مع منتخب مصر وذلك بعد اللعب في كأس العالم 2018، تحت قيادة هيكتور كوبر وأصبح أكبر حارس يشارك في المونديال".

وواصل" حلمي التواجد مع منتخب مصر في التجمعات القادمة واللعب في كأس العالم القادم، والفيصل بين الجميع هو الملعب وأثق في إختيارات عصام الحضري لأنه يقدر جيدا الحراس الذي يعملون بكل جهد".

واختتم" نادي الاتحاد السكندري يمتلك فريق جيد هذا العام واللعب مع حسام حسن جيد للغاية وأسعى لكتابة تاريج جديد مع الفريق".