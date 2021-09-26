/652092/وائل-جمعة-كارلوس-كيروش-لا-يضم-أي-لاعب-لمنتخب-مصر-إلا-بمعايير-فنية-والمنتخب-ملك-للجميع

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن هناك معايير للجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل إختيار العناصر الأفضل في منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" الجهاز الفني لمنتخب مصر يسعى لتواجد افضل العناصر خلال الفترة القادمة لأنها هامة للغاية، وكان لابد أن يتم الاعتماد على عدد كبير من القائمة السابقة نظرا لتواجدها وخبراتها مع المنتخب".

وزاد" منتخب مصر مفتوح للجميع، ونريد تواجد أفضل العناصر بشكل متميز، ونريد إظهار اللاعبين وأن نصل لهم أن منتخب مصر للجميع وهذا هو الأهم، وكارلوس كيروش لا يضم أي لاعب إلا بمعايير فنية محددة".

وتابع" كان هناك تواصل مع والد هيثم حسن اللعب المصري، ولكنه قرر أن يفكر كثيراً حتى يعطي القرار النهائي وأكدنا له أننا لن نتواصل مرة أخرى لأن مصر لا تضع في مقارنة مع أي منتخب آخر مع الإحترام للجميع".

واختتم" رسالة لكل اللاعبين أنه لا يوجد أي ضمانات للاعبين من أجل حجز مكان أساسي مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة".

وائل جمعة: لن يتم مجاملة أي لاعب على حساب منتخب مصر.. وحسن شحاتة كان يضم لاعبي الأهلي لأنهم الأفضل فقط

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه على تواصل دائم مع مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، وأن تواجده في معسكر المنتخب القادم وارد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" تحدثت مع مصطفى محمد حول الأزمة الأخيرة التي حدثت مع منتخب مصر، ونحتاجه كثيراً خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم وجود عدد وافر من المهاجمين في الخط الأمامي".

وائل جمعة يتحدث عن منتخب مصر

وواصل" العدل والاحترافية هم أساس انضمام اللاعبين لمنتخب مصر، ولن يتم مجاملة أي لاعب خلال الفترة القادمة، وأكبر مثال أن حسن شحاتة كان يضم لاعبي الأهلي لأنهم الأفضل في ذلك الوقت ولا ننظر لاسم الأهلي أو الزمالك في الاختيارات".

وتابع" من الصعب تفضيل المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة، اختيار لاعبي الأهلي والزمالك سيكون على حسب الحاجة للاعب وليس انضمام لاعبي الأهلي والزمالك فقط، ونريد إسعاد الشعب المصري وتحقيق النجاحات".

واختتم" لا ننظر إلى سن اللاعبين وإنما الأداء فقط هو الفاصل في انضمام اللاعبين، وكارلوس كيروش أعلن ذلك خلال المحاضرات التي تجمعنا معه، والمعسكر القادم سيكون على كامل الجاهزية".