فيديو- أم محمد بعد 55 عاما من الكفاح: لو قعدت من الشغل هموت

جدة - نرمين السيد - وخلال استضافتها فى برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية ، تقديم الإعلامى يوسف الحسينى، قالت ناهد "أمى مهما قلنا لها كفاية شغل وارتاحى تقول لو قعدت من الشغل هموت".

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