فيديو- «أم محمد»:بفرح لما بشوف السيسى فى التلفزيون ونفسى أقابله

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة عوضة مسعد القطبى، الشهيرة بأم محمد، والتى تعمل منذ 55 عاما فى إحدى مدارس مدينة بورسعيد دون الحصول على أى إجازة، إنها تتمنى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأضافت خلال برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامى يوسف الحسينى: بفرح لما بشوف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التلفزيون. وأنهت: "لما انتخبنا الرئيس السيسى، بور سيعد كانت بتزغرد".

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