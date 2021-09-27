فيديو.. السيدة عوضة مسعد: طلبت من المدير السماح بدفنى فى المدرسة

جدة - نرمين السيد -
وقالت "أم محمد" إنها تعرف عمرها الحقيقى، مشيرة إلى أنها نزلت إلى سوق العمل والكفاح من أجل تربية أبنائها بعد وفاة زوجها.
وتابعت"أم محمد" أنها ترفض الحصول على إجازة، كذلك ترفض الاستماع إلى نصائح أبنائها بالراحة، حيث تعمل ابنتها "مدرسة"، ونجلها "جزار"، لافتة إلى أنها طلبت من مدير المدرسة أن يسمح بدفنها في المدرسة عقب وفاتها، ولكنه قال لها أنه لا يستطيع فعل ذلك، فطالبته بأن يسمح للكفن بالمرور من أمام المدرسة لتشعر بها".
واختتمت "أم محمد"، أن أمنيتها هى أداء فريضة الحج أو العمرة.
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