فيديو- حياتى فى المدرسة.. سيدة تعمل 55 عاما دون إجازات

جدة - نرمين السيد - وقالت خلال حديثها مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج "التاسعة"، الذى يعرض على القناة الأولى المصرية، إنها تأتى إلى المدرسة عقب صلاة الفجر، وتحب العمل لدرجة أن يوم الجمعة كانت تظل حزينة طوال اليوم بسبب عدم وجودها فى المدرسة، مؤكدة أن حايتها فى المدرسة.
وذكرت أم محمد، أن أحد أسباب حبها للمدرسة معاملة المدير وأولياء الأمور.
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