جدة - نرمين السيد - أشاد الإعلامى يوسف الحسينى بالسيدة عوضة مسعد القطبى الشهيرة بـ "أم محمد"، التى تعمل فى إحدى مدارس مدينة بورسعيد منذ 55 عامًا دون أن تحصل على أية إجازات، وأعرب عن إعجابه بإصرارها على العمل.





وأضاف الحسينى خلال حديثه ببرنامج "التاسعة" الذى يُعرض على الفضائية المصرية، أن السيدة عوضة تقدس العمل لدرجة أنه عندما طلب منها الحضور لإجراء لقاء معها أخبرته متى ينتهى البرنامج حتى تستطيع العودة للمنزل وتستعد للذهاب إلى المدرسة، وطلب منها الحسينى مازحًا :" أن تحصل على إجازة بكرة". وأضافت السيدة عوضة أنها تذهب يوميًا لفتح باب المدرسة ولاتثق فى أحد لإعطاءه المفاتيح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- يوسف الحسينى مازحًا سيدة تعمل 55 عامًا دون توقف: خدى إجازة بكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.