وأضاف "الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على التلفزيون المصرى، أنه سعيد بالحديث مع "أم محمد"، وأنه لا يذهب إلى المدرسة التى تعمل بها إلا ويطمئن عليها.
وأشاد "الغضبان"، برحلة كفاح السيدة "أم محمد" الطويلة، لافتًا إلى أنه كان على استعداد أن يلبى طلبها وأن يقدم لها رحلة الحج لو طلبتها منه شخصيًا عندما كان يزورها فى المدرسة، مؤكدًا أنها نموذج مشرف لكل أبناء بورسعيد وخرجت أجيال من المدرسة.
وكان برنامج "التاسعة"، المذاع على التلفزيون المصرى، استعرض رحلة السيدة عوضة مسعد "أم محمد" مع الكفاح، حيث تعمل بإحدى مدارس بورسعيد، منذ حوالى 55 عامًا، مؤكدة أن أمنيتها هى أداء فريضة الحج أو العمرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بورسعيد يحقق أمنية «أم محمد» ويهديها رحلة حج: نموذج مشرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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