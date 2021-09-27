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محافظ بورسعيد يحقق أمنية «أم محمد» ويهديها رحلة حج: نموذج مشرف

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أحمد جاد 2021-09-26 23:59 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - حقق محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، أمنية السيدة عوضة مسعد الشيرة بـ "أم محمد"، بإهدائها رحلة حج، لافتًا إلى أن ذلك أقل ما يقدم لها على رحلة كفاحها وأن هذا حقها على بورسعيد.

وأضاف "الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على التلفزيون المصرى، أنه سعيد بالحديث مع "أم محمد"، وأنه لا يذهب إلى المدرسة التى تعمل بها إلا ويطمئن عليها.

وأشاد "الغضبان"، برحلة كفاح السيدة "أم محمد" الطويلة، لافتًا إلى أنه كان على استعداد أن يلبى طلبها وأن يقدم لها رحلة الحج لو طلبتها منه شخصيًا عندما كان يزورها فى المدرسة، مؤكدًا أنها نموذج مشرف لكل أبناء بورسعيد وخرجت أجيال من المدرسة.

وكان برنامج "التاسعة"، المذاع على التلفزيون المصرى، استعرض رحلة السيدة عوضة مسعد "أم محمد" مع الكفاح، حيث تعمل بإحدى مدارس بورسعيد، منذ حوالى 55 عامًا، مؤكدة أن أمنيتها هى أداء فريضة الحج أو العمرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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