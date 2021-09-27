انت الان تتابع تفاصيل خبر المصرية للاتصالات تُعلن عن وظائف خالية بالتزامن مع إرتفاع رصيد شهادات إيداعها بالبورصة 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن وجود وظائف خالية بالشركة، في بعض التخصصات لحملة الشهادات العليا. وتتاح وظائف شركة we بجميع فروع الشركة في مختلف محافظات مصر، والتي تتمثل في، موظفين دعم فني Technical support, وأيضاً موظفين خدمة عملاء باللغتين العربية والإنجليزية. وجدير بالذكر أنه تعد شركة we من أبرز وأهم شركات الاتصالات في مصر، وقد حققت نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة، نظراً لكونها تقدم العديد من الخدمات الخاصة، بأنظمة الاتصالات والإنترنت، سواء كان الإنترنت المنزلي، أو باقات الموبايل، بالإضافة إلى إطلاق عروض مميزة بصورة دورية.

رابط تقديم وظائف المصرية للاتصالات

خصصت الشركة رابط إلكتروني للتقديم على الوظائف الخالية بها، والذي يتضمن أيقونات مخصصة لملئ البيانات اللازمة لشغل وظائف المصرية للاتصالات الجديدة 2021. وعليه يمكنك دخول رابط موقع التقديم للوظائف، مع مراعاة إضافة البيانات الأتية بعناية:

كتابة الأسم رباعي باللغة العربية، وباللغة الانجليزية.

كتابة كافة أرقام هواتف المتقدم، تتضمن رقم الواتساب.

إختيار النوع (ذكر- انثي).

كتابة عمر المتقدم.

إختيار درجة المؤهل الدراسي.

إدراج الكلية أو المعهد.

إدخال التقدير التراكمي للمتقدم.

كتابة العنوان ومحل الميلاد.

بيان موقف التجنيد للمتقدم.

وأخيراً يجب ملئ بعض البيانات اللازمة للقبول بالوظيفة، والتي من أبرزها الخبرات التي يمتلكها المتقدم، سواء في مجال السيلز، أو الكول سنتر، أو التكتيكال، وماهية الشهادات التي قد تحصل عليها المتقدم لوظائف المصرية للاتصالات.

إرتفاع شهادات إيداع we

في سياق متصل إرتفع رصيد شهادات إيداع الشركة المصرية للاتصالات، والتي قد وصلت إلى 169,649 مليون شهادة، كما قد تراجعت أرصدة شهادات العديد من الشركات الأخرى، منها شركة عامر جروب، وكذلك البنك التجاري الدولي cib. كما وقد استقر رصيد إيداع شركة حديد عز عند 77,546 مليون شهادة، وكذلك شركة البويات والصناعات الكيماوية، وشركة دومتي.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد أنهت البورصة المصرية، تعاملات الخميس للاسبوع الماضي، بإرتفاع جماعي لبوصلة المؤشرات للمرة الثانية على التوالي، وذلك نتيجة لإجراء عمليات شراء عديدة من قبل المصريين والعرب، حيث حقق رأس المال السوقي ربح يصل إلى 8 مليار جنيه.