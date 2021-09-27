/652095/عامر-حسين-دوري-تصحيح-المسار-سيكون-عنوان-الدوري-القادم-الاستثنائي

أكد عامر حسين، عضر رابطة الأندية، أن بطولة الدوري المصري ستكون بدايتها في 25 أكتوبر القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" سنحسم موقف الدوري الجديد يوم السبت القادم، وتم وضع 3 تصورات لهذا الأمر، ولن يبتعد عنهم".

وزاد" نريد تقليل عدد المباريات، ومن الممكن أن يكون بمجموعتين، أو دوري من دور واحد، وهناك إرتباط بكأس العالم وكأس العرب وأمم أفريقيا، والجداول صعبة للغاية".

وتابع" إذا تم لعب الدوري من مجموعتين أو دور واحد سينتهي الدوري في شهر يوليو القادم، وقبل شهرين من بداية الموسم الجديد، وفي حاله الصعود لكاس العالم يكون بداية الدوري قبل كأس العالم بشهرين".

وأردف" سيتم مناقشة جدول الدوري مع الأندية، وتخفيض عدد المباريات سيكون له ضرر من النواحي المالية على الأندية والشركات الراعية، ولن نحدد أي قرارات فردية ولكن بموافقة الجميع".

وواصل" دوري المجموعتين من الممكن أن لا يشهد تكافؤ في الفرص بسبب قوة أي مجموعة عن الآخرى، ولابد أن يكون هناك تصور واضح وأقتراحات، ومن الممكن أن يكون الدوري القادم من دور واحد ويتنافس أول 8 فرق للمنافسة على البطولة".

واختتم" الدوري القادم سيكون "دوري تصحيح المسار" وسيكون الدور الأول من مجموعة واحدة والدور الثاني من مجموعتين، والقرعة هي التي تحدد المباريات التي من يلعب على ملعب فريقة".

ثروت سويلم: وزارة الداخلية المصرية الأقوى عربياً.. وتستطيع تأمين تواجد الجماهير في الملاعب الموسم القادم

أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، أن اللجنة تتمنى أن تخرج هذا الموسم بنجاح كبير بعيداً عن المواسم الماضية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" أتمنى أن تكون بطولة الدوري الموسم القادم، من دورين وضد لعب البطولة من دور واحد لأن هذا يفقد للمسابقة أهميتها".

وزاد" كل شكل لبطولة الدوري يكون له مميزات وإيجابيات، ورابطة الأندية ستكون حيادية للغاية، وهم له الحق في إختيار شكل الدوري الجديد".

دوري تصحيح المسار

وتابع" رابطة الأندية سيكون لديها إختصاصات ومهام عمل سيتم العمل عليها، واتحاد الكرة كان يسعى لتواجد الرابطة خلال الفترة القادمة لتحسين شكل بطولة الدوري المصري والعناصر المتواجدة في الرابطة لديهم الخبرة الكاملة، وصلاحيات الرابطة لن يتم الدخول فيها".

واختتم" وزارة الداخلية تحرص على عودة الجماهير خلال الفترة القادمة وعادت خلال السنوات الأخيرة، وأمنياً ليس هناك أي أزمات، ولم يتم منع الجماهير سوى الكورونا والدولة حريصة على عودة الجماهير، ولدينا أقوى أمن في الوطن العربي".