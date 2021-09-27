عامر حسين: من الصعب لعب الدوري القادم بشكل طبيعي والأقرب «دور واحد».. وشرح نظام كأس الرابطة الجديد

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أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية، أنه في حال لعب بطولة الدوري الموسم الجديد سينتهي في شهر سبتمبر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" الدوري القديم من دورين سيكون كبير للغاية ومرهق ولكن الموسم الذي يأتي بعده سيكون هناك إرتياح كبير للفرق وينتهي في الوقت الطبيعي".

وتابع" بطولة كأس الرابطة، ستكون مستحدثة، ويتم لعبها خلال فترات التوقف الدولي بمشاركة اللاعبين المتواجدين في الأندية، وهناك إرتباطات كبيرة للغاية، وبخصوص عودة الجماهير للملاعب من جديد، لم يحدث أي حديث عن هذا الأمر، ومنتخب مصر لن يتمكن من الحصول على لاعبي الفرق المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية، وسيكون هناك فترة زمنية كبيرة".

وواصل" كأس الرابطة تأتي بسبب الفارق الكبير في راحة الأندية، ولها ميزة كبيرة ولن تكون هناك مباريات ودية، ولكن المباريات ستكون بجوائز كبيرة، ورئيس الرابطة أحمد دياب يعمل على هذا الأمر".

وزاد" بعد نهاية أمم أفريقيا سيكون هناك لعب 3 مباريات للفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، وسيتم ضغط المباريات في شهر يوليو فقط حتى يتم الإنتهاء من بطولة الدوري، وسيتم ضغط المباريات".

واختتم" الفترة القادمة صعبة وهامة للغاية أمام الجميع، وسيكون هناك تصور أمام جميع الأندية وسنستمع لجميع الآراء الخاصة بالبطولة خلال الموسم القادم، وسيتم أخذ آراء الأندية بشكل شخصي لمعرفة ما يحدث خلال الموسم القادم".

أحمد دياب: سيتم إنشاء حساب خاص لرابطة الأندية بجانب الإدارة الخاصة

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية الجديد، أنه سوف يتم إنشاء إدارة خاصة لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية" إدارة الدوري المصري ستكون بعيدة تماما عن الاتحاد المصري لكرة القدم، ولن تكون هناك أي صله بينهما".

وتابع" أيضا سيتم إنشاء لائحة خاصة للأندية، وسيتم عرضها على المسئولين قبل اعتمادها، لأن هذا حق أصيل لهم قبل الاعتماد".

كأس الرابطة الجديد

وواصل" سوف يتم إنشاء حساب خاص لرابطة الأندية، وأيضا سيتم عرضة على مسئولي الأندية خلال الاجتماع القادم مع رابطة الأندية".

واختتم" نسعى لتواجد الدوري المصري على الساحة العربية، لأنه لا يقل عن أي دوري عربي، وكان في أحد الفترات الأقوى عربيا بسبب النظام الذي كان يتم العمل عليه".