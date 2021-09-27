/652097/أحمد-دياب-الأندية-تحسم-شكل-الدوري-للموسم-الجديد-وكأس-الرابطة-ستكون-بها-جوائز-كبيرة-وتسويقها-على-أعلى-مستوى

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن بطولة الدوري المصري خلال الموسم القادم، تم وضع 3 تصورات لها من أجل إختيار الأفضل لصالح الأندية والبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" بطولة كأس الرابطة من الممكن أن تقام خلال بطولة كأس أمم أفريقيا القادمة خلال الفترة من شهر يناير وحتى فبراير، وستكون بمشاركة اللاعبين المحليين".

وتابع" القرار الأول للجنة سيكون للجنة مقر مستقل لها بعيدا عن اتحاد الكرة المصري، وسيكون هناك مقر دائم للرابطة للعمل على استقلالية رابطة الأندية".

وزاد" السبت المقبل سوف يشهد التصور الأخير والنهائي لبطولة الدوري المصري، والتصورات التي تم العمل عليها سيتم المفاضلة من بينهم".

وواصل" كأس الرابطة سيكون له جوائز مالية جيدة وستكون لها أمور تسويقية كبيرة للغاية، وسيكون كأس الرابطة نريد تواجد 18 فريق يشارك في البطولة الأولى".

واختتم" نريد أن تبدأ بطولة الدوري المصري مثل بقية دوريات العالم أجمع وهذا أقل حقوق الجماهير وبعد موسمين سيتم عمل هذا الأمر".

ثروت سويلم: سنستفيد من خبرات أحمد دياب من أجل تسويق الدوري المصري بشكل مميز.. ونهاية الدوري القادم في أكتوبر 2022

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن بطولة الدوري المصري للموسم الجديد سيتم الإنتهاء منها خلال أكتوبر 2022.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" نواجه صعوبة في بطولة الدوري المصري، وإذا تمكنا من لعب 7 مباريات قبل بداية يناير القادم سنكون أبطال، ولن يستطيع أي خبير عمل أكثر مما نقوم به حاليا من أجل نجاح الدوري المصري".

وزاد" لن تكون هناك قرعة للدوري بالتوجيه، فهذا الأمر من الصعب حدوثة ولابد أن نحترم جميع الأندية المصرية، ونريد الخروج بالشكل الأمثل بالبطولة والرابطة تعمل من أجل الجميع وليس للأهلي والزمالك فقط".

أحمد دياب يتحدث عن كأس رابطة الأندية

وأردف" أحمد دياب يستطيع تسويق بطولة الدوري المصري بطريقة متميز للغاية، وذلك بجانب خالد رفعت أيضا، ونسعى للإستفادة الكبيرة من دياب لتسويق البطولة".

وتابع" إذا شعرت بأن اللجنة لن يكون لها دور خلال الفترة القادمة، سأتقدم بالاستقالة فوراً لأننا أمام مهمة كبيرة ولدينا مسئوليات كبيرة للغاية، والرابطة لها الحق في تعيين لجنة المسابقات فقط".

واختتم" بطولة كاس مصر صعبة للغاية، ولكن بسبب أمور تسويقية سيتم إستكمال البطولة، ولكن لن يتم تحديد أي موعد حاليا نظرا لصعوبة الأمر".