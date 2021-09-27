فيديو.. طالب بمدرسة أم محمد: لو مشفتهاش على باب المدرسة ببقى خايف

جدة - نرمين السيد - واستضاف الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية ، الطفل الذى حكت عنه أم محمد، وهو "محمد طلعت" بعد أن أصبح شابا، وعبرت أم محمد عن حبها له عند دخوله المدرسة بسبب هدوئه.

وقال طلعت "لو مشفتش أم محمد على باب المدرسة ببقى خايف، لأنها هى اللى بتطلعنى الفصل.. ولما دخلت الحضانة كانت أم محمد هى أمى".

واستضاف برنامج "التاسعة" عوضة مسعد القطبى الشهيرة بأم محمد، التى تعمل فى إحدى مدارس مدينة بورسعيد منذ 55 عام دون أن تحصل على أية إجازات، وقدمت إلى بورسعيد عقب وفاة زوجها ومن أجل استلام "كفن شقيقها"، الذى استشهد فى الحرب.

ووفق البرنامج فإن أم محمد اعتادت على الذهاب إلى المدرسة عقب صلاة الفجر وتغادر عملها عقب انتهاء اليوم الدراسى وانتهاء العاملين من نظافة المدرسة، وأوضحت أم محمد"مش باخد إجازة خالص خالص".