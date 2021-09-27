جدة - نرمين السيد - أعلن الإعلامى يوسف الحسينى، مقدم برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، عن أن أحد رجال الأعمال ـ رفض ذكر اسمه ـ، كان ينوى إهداء السيدة "أم محمد" ما تتمناه، خاصة بعد قرار محافظ بورسعيد عادل الغضبان إهدائها رحلة الحج.





وردت السيدة "أم محمد"، على عرض رجل الأعمال قائلة: "والله ما نفسى فى حاجة غير إن الناس تبقى كويسة ويجوا الشغل ويشتغلوا". واستعرض برنامج "التاسعة"، المذاع على التلفزيون المصرى، رحلة السيدة عوضة مسعد "أم محمد" مع الكفاح، حيث تعمل بإحدى مدارس بورسعيد، منذ حوالى 55 عامًا دون إجازات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رجل أعمال يقرر إهداء أم محمد ما تتمناه.. والأخيرة: «والله ما نفسى فى حاجة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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