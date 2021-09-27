آخر اليوم .. تعرف على جهود قوافل الأحوال المدنية وتطوير طريق التحرير

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ الراديو 9090، إن وزارة الداخلية أوفدت قوافل ومراكز متنقلة من مصلحة الأحوال المدنية لتيسير استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى على المواطنين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث شملت محافظات: "القاهرة، والشرقية، والمنيا، وأسيوط، وأسوان".





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر اليوم"، والمذاع على موجات الراديو 9090، متحدثا عن مميزات الملصق الإلكترونى، أنه عبارة عن شريحة مسجل بها جميع البيانات على الحاسب الآلى لحصر الكثافات والتعامل معها، كما يحدد مسار الحركة المروية، وتوصيف المركبة ونوعها ومدى أحقية المركبات فى السير على الطرق، كما يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهى تواجدها فى الجمهورية.

تطوير طريق التحرير

وعن تطوير طريق التحرير، أكد محمد صابر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أكد أن الطريق وشك الانتهاء من تطويره، لافتا إلى أنه سيتم توسعته إلى 3 حارات بدلا من حارتين، لافتا إلى أنه يربط بين الحى السابع والحى الـ 12 بطول 6 كيلو مترات فى مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وأكد الوزير على جودة الأعمال والالتزام بالجدول الزمنى، لافتا إلى أن هناك أعمال زراعات يجرى تنفيذها، على الطريق، بالإضافة إلى العلامات الإرشادية وتحديد أماكن عبور المشاة.