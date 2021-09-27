خاص لـ «دوت الخليج»: قائمة خالد عبد العزيز لانتخابات نادي الزمالك.. ومفاجأة «الجنايني وبيرزي»

/652098/خاص-لـ-تحيا-مصر-قائمة-خالد-عبد-العزيز-لانتخابات-نادي-الزمالك-ومفاجأة-الجنايني-وبيرزي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج عن القائمة التي ستتواجد في الانتخابات القادمة، وبذلك تكون القائمة الأولى التي ستتواجد في انتخابات نادي الزمالك.

وجاءت القائمة كالتالي:

السيد مصطفى بدوي “نائب الرئيس” رئيس قطاع بنك الإسكان والتعمير.

هاني شكري “أمين صندوق” رئيس شركة jwt للإنتاج التليفزيوني.

داليا خورشيد “وزيرة الإستثمار سابقا وزوجة طارق عامر محافظ البنك المركزي، ونجل حسن عامر رئيس الزمالك السابق.

عمرو الجنايني “رئيس قطاع بالبنك التجاري الدولي ورئيس اتحاد الكرة السابق وعضو لمجلس إدارة الزمالك.

هاني بيرزي “رجل أعمال وصاحب شركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وعضو غرفة الصناعة المصرية وعضو لجنة إدارة الزمالك حالياً.

هشام يكن “لاعب وكابتن الزمالك السابق ومنتخب مصر في كأس العالم 1990.

ميتشو: فشلت في تدريب الزمالك بسبب عدم وجود الروح والحماس بين اللاعبين عكس ما يحدث حالياً

كشف ميلوتين ميتشو، مدرب الزمالك السابق، عن الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" سعدت للغاية بتواجدي في الدوري المصري عبر بوابة نادي الزمالك، وكانت من المحطات الهامة في مسيرتي التدريبية، ولكن الأمور لم تكن على ما يرام، ولكنني أحترمك الجميع في النادي ومازالت علاقتي جيدة بهم".

وواصل" تواصلت مع باتريس كارتيرون مدرب الفريق الحالي وقدت له التهنئة على الفوز ببطولة الدوري المصري، فهو من أفضل المدربين المتواجدين حاليا في البطولة ويمتلك سيرة ذاتية كبيرة للغاية".

قائمة خالد عبد العزيز لانتخابات الزمالك

وتابع" خلال التفرة التي كنت أدرب فيها الزمالك، لم يكن الحماس متواجد داخل الفريق وواجهت مشاكل عديدة، أدت لعدم نجاح التجربة، وكان هناك تقصير من الإدارة وكانت صعبة للغاية، مقارنة بالفترة الحالية مع باتريس كارتيرون".

وزاد" لسوء الحظ رحلت عن نادي الزمالك، ولكنني سعيد بالنجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة، وآخرها بطولة الدوري، فهذا الأمر أسعدني كثيرا".

وأردف" لم تكن هناك أي مشاكل أو أزمات مع الإدارة، والفريق الفني كان يبذل مجهودا كبيرا من أجل النجاح، وطريقة اتخاذ القرارات كنت المسئول الأول دائما".

واختتم" عند رحيلي عن نادي الزمالك كان الرحيل بطريقة جدية ومحترفة بين الطرفين، وهذا ما يهم ولم تحدث أي مشاكل مع الإدارة وأتمنى لهم التوفيق دائما".