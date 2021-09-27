صور - البابا يترأس حفل تأبين الدكتور فوزى إسطفانوس

جدة - نرمين السيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأحد، حفل التأبين الذى أقامته مؤسسة "سان مارك"، لتوثيق التراث القبطى، لمؤسسها الدكتور فوزى إسطفانوس، فى مسرح الأنبا رويس بـ الكاتدرائية المرقسية فى العباسية.





وتضمن برنامج الاحتفال عدة كلمات حية ومسجلة من أشخاص تعاملوا مع الدكتور إسطفانوس، خلال مراحل مختلفة من حياته، واختُتِمَت بكلمة لـ البابا. حضر الاحتفال ، الأنبا توماس، أسقف القوصية ومير، والأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى، بالإضافة إلى الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، وعدد الشخصيات العامة، ومحبى التراث القبطى وأسرة الأرخن الفاضل المتنيح.

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