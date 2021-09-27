الأوقاف توزع 13 طنا من لحوم الأضاحى فى المحافظات اليوم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، أنه فى إطار الدور المجتمعى للوزارة ومن خلال مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، تقرر توزيع 13 طنا من لحوم المشروع على محافظات ( شمال سيناء - المنيا - القليوبية - الدقهلية - الإسماعيلية) بواقع 4 أطنان لمحافظة شمال سيناء و3 أطنان لمحافظة المنيا وطنين لكل من محافظات (القليوبية - الدقهلية - الإسماعيلية) وذلك للأسبوع الثامن من بدء مرحلة التوزيع.
وأوضحت أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه بلغ 950 طنا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف – الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية - أسيوط - سوهاج - قنا - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط -أسوان – شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح).
وأكدت الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية وأن الجميع فى خدمة الأسر المستفيدة من المشروع الذى يأتى فى إطار الدور الاجتماعى للوزارة، والذى تقوم به إلى جنب الدور الدعوى، مشيرة إلى أن ما تقوم به تجاه الأسر الأولى بالرعاية هو واجب وليس منة من أحد، بل الفضل كله لله عز وجل.
وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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