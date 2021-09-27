موقع التنسيق يغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية اليوم

جدة - نرمين السيد - وكان الموقع يقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية الدور الأول عام 2021، حيث يتقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت. وكانت انطلقت مرحلة تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية يوم الخميس الماضى.

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