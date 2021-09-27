الإسماعيلية تحتفل بـ اليوم العالمى للسياحة بـ 4 قرارات مهمة

جدة - نرمين السيد - تحتفل محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بـ اليوم العالمى للسياحة، حيث من المقرر إقامة ماراثون يشارك فيه شباب الإسماعيلية، بالإضافة إلى مشاركة الشباب من ذوى الهمم، بحضور عدد من رموز النادى الإسماعيلى.





وقررت قيادات "الإسماعيلية" فتح الشواطئ والأندية طوال اليوم بالمجان، سواء لزائرى المحافظة أو لمواطنى الإسماعيلية، بالإضافة إلى إقامة 3 معارض لمشغولات يدوية لسيدات المحافظة بأندية الفيروز والشجرة والتعاون، كما تقرر إقامة حفل غنائى ساهر لفرقة الإسماعيلية للآلات الموسيقية وفرقة الفنون الشعبية بحديقة الشيخ زايد أمام المحافظة الجديدة. وشدد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال جميع الأنشطة التى ستقام ضمن الاحتفال بـ اليوم العالمى للسياحة، من حيث نسب الإشغال المسموح بها بالأندية، وقياس درجة الحرارة للمشاركين بالماراثون، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى، علاوة على الكشف المجانى على المشاركين بالماراثون، والدفع بسيارات إسعاف وطوارئ، وسيارات تسجيل للتسهيل على المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد.

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