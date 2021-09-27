طقس الإثنين .. استقرار درجات الحرارة وشبورة على بعض الطرق .. القاهرة 30

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الإثنين، نهارا، مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





أما الطقس ليلا، فيكون لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء. وكشفت الأرصاد وجود شبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. حالة الطقس اليوم وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية .. أما بالنسبة لحالة البحرالـحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من 2.25 إلى 3.25 والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 30 20 الاسكندرية 28 18 وادى النطرون 30 20 طنطا 29 19 شبين الكوم 30 20 دمنهور 29 20 بلطيم 29 23 مطروح 27 20 السلوم 28 21 سيوة 29 15 بورسعيد 28 24 دمياط 28 22 الزقازيق 30 21 المنصورة 29 20

الاسماعيلية 30 21 السويس 31 20 العريش 29 20 رفح 29 20 رأس سدر 33 21 نخل 29 14 نويبع 33 24 طابا 33 24 كاترين 26 14 الطور 30 21 شرم الشيخ 34 25 الغردقة 34 23 مرسى علم 34 25 الفيوم 31 21 بنى سويف 32 21 المنيا 32 20 أسيوط 32 18 سوهاج 34 22 قنا 35 23 الأقصر 35 22 أسوان 37 23 ادفو 36 24 أبوسمبل 36 24 الوادى الجديد 34 18 حلايب 32 26 شلاتين 35 25

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