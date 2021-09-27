حياة كريمة .. الانتهاء من تبطين 43% من ترع قرى المرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - أعلنت مبادرة حياة كريمة أنه تم الانتهاء من تبطين 43% من الترع المستهدف تبطينها فى قطاع الرى، بأطوال 1.368 كم، من اجمالى 3.147 كم مستهدفة ضمن قرى المرحلة الأولى والتى تبلغ 1.413 قرية.





وكشفت المبادرة أنه تم تنفيذ 333 مجمع خدمات حكومى، و333 مجمعا زراعيا. ويبلغ إجمالى عدد المشروعات المقرر تنفيذها بقرى مبادرة حياة كريمة فى قطاع التعليم، 1.081 مشروعاً بإجمالى 14 ألف فصل، ويتم تنفيذ خطة صيانة لنحو 1.227 مبنى مدرسياً، ويشهد قطاع الشباب والرياضة تنفيذ 1.061 مشروعا.

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