الرئيس السيسى يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الاضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنية وبطاقة انتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".

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