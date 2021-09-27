مواعيد مباريات اليوم الإثنين .. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهة كريستال بالاس ضد برايتون فى الدورى الإنجليزى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس أمام برايتون في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو غرناطة الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فينيزيا تورينو في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا أمام قونيا سبور الساعة السابعة مساء

طرابزون سبور أمام ألانيا سبور في تمام الساعة السابعة مساء.

تمكن فريق ارسنال من تحقيق فوز صعب وثمين علي حساب نادي توتنهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ,في مباراة الجولة السادسة من فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع بداية شوط المباراة الثاني تمكن فريق توتنهام من الدخول في اجواء المبارة وإحداث خطورة علي مرمي ارسنال عن طريق هاري كين وسون ولكن يقابلهم تألق من الحارس رامسيديل.

ثم استمرت الندية بين الفريقين طوال شوط المباراة الثاني ولكن دون تسجيل اهداف من جانب أي من الفريقين.

وفي الدقيقة 77 تمكن اللاعب سون من تسجيل هدف تقليص الفارق لمصلحة نادي توتنهام بعدتسديدة رائعة علي يسار الحارس رامسيديل, لتصبح النتيجة 3-1 لصالح نادي أرسنال.

بهذة النتيجة ارتفع رصيد نادي ارسنال الي 9 نقاط محتلاً بها المركز العاشر من جدول الترتيب بينما توقف رصيد نادي توتنهام عند النقطة 9 في المركز ال11 .

ملخص الشوط الاول

شهدت الدقيقة 5 أول هجمات فريق ارسنال عن طريق الجابوني أوباميانج بعد تسديدة خطيرة تصدي لها حارس توتنهام هوجو لوريس.

وفي الدقيقة 11 تمكن اللاعب سميث روي من تسجيل هدف اللقاء الأول بعد عرضية متقنة من ساكا يترجمها روي داخل الشباك لتصبح النتيجة تقدم فريق أرسنال بهدف نظيف.

وتوالت هجمات فريق أرسنال بعد سيطرة واستحواذ تخطي ال80 بالمائة وسط تألق كبير من حارس نادي توتنهام هوجو لوريس.

ثم يضيف نادي أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 28 عن طريق اوباميانج بعد تسديدة قوية علي يسارهوجو لوريس لم يتمكن من التصدي لها وتصبح النتيجة تقدم ارسنال بهدفين مقابل لاشئ.

وفي الدقيقة34 يعزز فريق أرسنال النتيجة ويضيف ساكا الهدف الثالث لتصبح النتيجة ثلاثية نظيفية لصالح نادي ارسنال.

لينتهي شوط المباراة الاول بتفوق كبير لفريق أرسنال وإحرازة ثلاثية نظيفة في مرمي توتنهام.

مع بداية شوط المباراة الثاني تمكن فريق توتنهام من الدخول في اجواء المبارة وإحداث خطورة علي مرمي ارسنال عن طريق هاري كين وسون ولكن يقابلهم تألق من الحارس رامسيديل.

ثم استمرت الندية بين الفريقين طوال شوط المباراة الثاني ولكن دون تسجيل اهداف من جانب أي من الفريقين.

وفي الدقيقة 77 تمكن اللاعب سون من تسجيل هدف تقليص الفارق لمصلحة نادي توتنهام بعدتسديدة رائعة علي يسار الحارس رامسيديل, لتصبح النتيجة 3-1 لصالح نادي أرسنال.

بهذة النتيجة ارتفع رصيد نادي ارسنال الي 9 نقاط محتلاً بها المركز العاشر من جدول الترتيب بينما توقف رصيد نادي توتنهام عند النقطة 9 في المركز ال11 .

ملخص الشوط الاول

شهدت الدقيقة 5 أول هجمات فريق ارسنال عن طريق الجابوني أوباميانج بعد تسديدة خطيرة تصدي لها حارس توتنهام هوجو لوريس.

وفي الدقيقة 11 تمكن اللاعب سميث روي من تسجيل هدف اللقاء الأول بعد عرضية متقنة من ساكا يترجمها روي داخل الشباك لتصبح النتيجة تقدم فريق أرسنال بهدف نظيف.

وتوالت هجمات فريق أرسنال بعد سيطرة واستحواذ تخطي ال80 بالمائة وسط تألق كبير من حارس نادي توتنهام هوجو لوريس.

ثم يضيف نادي أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 28 عن طريق اوباميانج بعد تسديدة قوية علي يسارهوجو لوريس لم يتمكن من التصدي لها وتصبح النتيجة تقدم ارسنال بهدفين مقابل لاشئ.

وفي الدقيقة34 يعزز فريق أرسنال النتيجة ويضيف ساكا الهدف الثالث لتصبح النتيجة ثلاثية نظيفية لصالح نادي ارسنال.

لينتهي شوط المباراة الاول بتفوق كبير لفريق أرسنال وإحرازة ثلاثية نظيفة في مرمي توتنهام.