/652104/موعد-مباراة--سيلتا-فيجوأمام-غرناطة-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق سيلتا فيجو مباراته اليوم اللإثنين أمام نظيره غرناطة على ملعب بالايدوس، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدورى الإسبانى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تعادل فريق برشلونة الإسباني أمام غرناطة، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأقيمت المباراة على ملعب كانو نو معقل البلوجرانا.

تقدم دومينغوس دوراتي لفريق غرناطة مع مطلع الدقيقة الثانية، بينما أحرز رونالد آروخو هدف التعادل لأًحاب الأرض في الدقيقة 90.

بهذا التعادل يصل برشلونة للنقطة رقم 8 ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويصل للمركزالسابع، بعد نهاية الجولة الخامسة، فيما وصل فريق غرناطة للنقطة الثالثة ويتواجد في المركز الـ 17 للدوري الإسباني.

قدم فريق برشلونة أداء متوسط خلال أحداث المباراة ولم يظهر لاعبو الفريق بالشكل المطلوب، وفاجئ غرناطة أصحاب الأرض وتمكنوا من الحصول على نقطة مستحقة.

ويرجع آخر تعادل بين برشلونة وغرناطة لعام 1974 على ملعب كامب نو.

قائمة برشلونة

وشهدت قائمة برشلونة ضد غرناطة علي غياب جوردي ألبا وبيدري، بعد تعرضهما للإصابة في مباراة بايرن ميونخ بالجولة الأولي لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة ضد غرناطة 21 لاعباً هم:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، رونالد أروخو، كليمونت لينجليت، صامويل أومتيتي، أوسكار مينيجزا، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، فرينكي دي يونج، جافي، سيرجي روبيرتو.

الهجوم: ممفيس ديباي، يوسف ديمير، فيليب كوتينيو، لوك دي يونج.