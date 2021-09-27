أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تلتقى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الهولندية أنكى بروكرز كنول، ومن ثم تقوم الوزيرتان بزيارة المتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.

القاهرة

يفتتح رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، ورئيس المركز القومى للبحوث الدكتور محمد محمود هاشم، "مركز تكنولوجيا النسيج الابتكارى"، ويعد أحد أهم مخرجات التحالف القومى للنسيج والممول من أكاديمية البحث العلمى.

القاهرة

ينظم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية مؤتمره السنوى الحادى والعشرين، بعنوان "مسارات المستقبل ما بعد جائحة كورونا"، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المركز نيفين القباج.

القاهرة

توزع وزارة الأوقاف 13 طنًا من لحوم الأضاحى فى 5 محافظات "شمال سيناء - المنيا - القليوبية - الدقهلية - الإسماعيلية"، وذلك للأسبوع الثامن من بدء مرحلة التوزيع.

نيويورك

يلتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، وزعيم القبارصة الأتراك أرسين تاتار، فى محاولة لإيجاد أرضية مشتركة لاستئناف محادثات السلام.

الأقصر

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الأول حول قضايا الآثار والتراث الثقافى والدراسات السياحية، بمكتبة مصر العامة بالأقصر، ويستمر لمدة 3 أيام.

هلسنكى

يواجه منتخب مصر الأول للريشة الطائرة، نظيره اليابانى، فى أولى مبارياته بالمجموعة الرابعة ببطولة العالم للفرق المختلطة "sudirman cup" بفنلندا، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى.

القاهرة

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم حفل افتتاح الدورة الـ14 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، وذلك فى الثامنة مساءً، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة

تفتتح الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلى، فى السابعة مساءً، معرض "أجيال" بـ"جاليرى هالة" بمدينة نصر.

براغ

تعتزم جمهورية التشيك تسهيل إجراءات السفر للقادمين من فرنسا وإسبانيا وهولندا وموناكو، بعد أن صنفتها باللون البرتقالى من حيث انتشار فيروس كورونا المستجد بها.

داكا

تستقبل بنجلاديش 5ر2 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد من الولايات المتحدة فى إطار مبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

أوتاوا

تبدأ وزارة النقل فى كندا رفع الحظر عن استقبال رحلات الطيران المباشرة القادمة من الهند، وذلك بعد توقف دام لأكثر من خمسة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.