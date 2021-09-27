/652108/انتخاب-أشرف-صبحى-رئيسا-للاتحاد-الافريقى-للرياضات-الالكترونية-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما تم الموافقة على لائحة النظام الاساسي للاتحاد لتتناسب مع طبيعة الرياضة الإلكترونية وتشجيع الدول على انشاء اتحادات بها ودعم جهودهم بتقديم الاستشارات القانونية والفنية، بعد الحصول على قرار من الجمعية العمومية كونفدرالية الاتحادات الأفريقية بانشاء الاتحاد بعد طلب من الاتحاد المصرى عام ٢٠١٩ .

وقد تقدم الدكتور اشرف صبحى بالشكر للدول الأفريقية على هذه الثقة مؤكدا انه سيتم العمل على ان تكون الرياضات الإلكترونية على قائمة أولويات الفاعليات الأفريقية وتنظيم اول بطولة أفريقية تجمع الدول والفرق القوية وتنسيق العلاقات مع الوزارات القارية والمؤسسات الدولية .

وقد أثنى اللواء احمد ناصر رئيس كونفدراليةاتحاد الاتحادات الافريقية الرياضية "الاوكسا" بما تم من خطوات ناحية تأسيس الاتحاد الذى يتداخل عمله مع غالبية الرياضات، واختيار الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصرى بخبرته الكبيرة فى مجال الادارة الرياضية ومكانته وعلاقاته الدولية من شأنه التأثير القارى والدولى فى هذا المجال، من شأنه جمع الشمل الافريقى فى مجال الشباب والرياضة.

وقد تم تشكيل المجلس من علاء التومى نائبا والدكتور فريحة كريم، وابراهيم عبدى، وايهاب الادريسي وشريف عبدالباقى، مع اختيار ٥ نواب يمثلون المناطق الجغرافية للقارة شمالا وجنوبًا وشرقًا وغربًا ووسط أفريقيا، كما قام مجلس الادارة باختيار الاستاذ هشام الطاهر مستشار للاتحاد.

الأهلي

الجدير بالذكر أن قد تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي، تهنئة رقيقة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يؤكد فيها على تقديره لما جاءت عليه احتفالية الأهلي بتدشين النجمة العاشرة، التي أقيمت بملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التاريخية، متمنيًا التوفيق للأهلي وكل منظومة الرياضة لما فيه مصلحة البلاد، وتحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.