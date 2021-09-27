الموسيقيين تقرر إيقاف المطربة إنجي محمد وتغريمها عشرون ألفًا بسبب غنائها بالفلاشة

/652111/الموسيقيين-تقرر-إيقاف-المطربة-إنجي-محمد-وتغريمها-عشرون-ألفا-بسبب-غنائها-بالفلاشة

أكدت نقابة المهن الموسيقية، أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة «بلاي باك»، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين.

دوت الخليج يرصد قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن مخالفة المطربة إنجي محمد خليل التعليمات وغنائها بالفلاشة.

وقررت النقابة إيقاف المطربة إنجي محمد خليل بسبب بسبب تجاهلها للقرار وغنائها بفلاشة بطريقة البلاي باك.

نص بيان نقابة المهن الموسيقية

وأصدرت النقابة بيانًا صارمًا نص على إيقاف التصريح الخاص بالمطربة إنجي محمد خليل لمدة عشر أيام، تبدأ من تاريخ 26 من شهر 9 الجاري، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ عشرون ألف جنيهًا تصرف لفرقتها الموسيقية عن طريق النقابة.

وأكد الفنان هاني شاكر أن هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقي والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها.

تغريم أحمد سعد بسبب غناءه بالفلاشة

وسبق وأن أشارت النقابة في بيان صادر عنها منذ فترة قصيرة أن «أول من طُبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر الجاري بطريقة البلاي باك وصاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع، وكان الأداء بطريقة البلاي باك وتم تصوير الحفل، وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة».

وقررت النقابة تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ 20 ألف جنيه فقط وإنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة «بلاي باك».

وتابعت النقابة في بيانها: «في حال التكرار تتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون».