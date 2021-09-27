عاجل.. مدبولى: 700 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لتنمية سيناء

جدة - نرمين السيد - وأكد مدبولى خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحضور الرئيس السيسى، اليوم الاثنين، تنفيذ 63 مشروعًا حتى الآن فى شمال سيناء.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسى أعلن مشروعا قوميا متكاملا لتنمية سيناء أمنيا واقتصاديا فى 2014، مشيرا إلى أن التنمية فى سيناء كانت فى قمة أولويات الدولة، مؤكدا أن التكلفة الاستثمارية لتنمية سيناء بلغت 700 مليار جنيه.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن المياه المعالجة تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.